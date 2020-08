La carpe asiatique s’établit au Québec

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a cartographié les traces d’ADN retrouvées de 2015 à 2018 le long du fleuve Saint-Laurent, jusqu’au lac Saint-Pierre et dans les rivières Richelieu et Saint-François. Les lieux des 13 échantillons positifs en 2019 ne sont toujours pas précisés. La cueillette se poursuit cet été dans les cours d’eau.