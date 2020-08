Le Lightning s’est sort en tirs de barrage face aux Capitals

Le Lightning de Tampa Bay a laissé filer une avance de deux buts, mais s’est finalement rattrapé en fusillade pour l’emporter 3 à 2 face aux Capitals de Washington, lundi, dans la ville-bulle de Toronto.

Puisqu’il s’agit d’un duel de classement pour les têtes de série dans l’Association de l’Est, et non d’un duel de la ronde qualificative, les deux équipes ont disputé une période de prolongation de cinq minutes à trois contre trois, avant de s’amener en tirs de barrage.

Brayden Point et Nikita Kucherov ont été en mesure de battre Braden Holtby lors de la séance, tandis que seul T.J. Oshie a marqué du côté des Capitals.

Le Lightning avait d’abord pris l’avance par deux buts, gracieuseté de Mitchell Stephens, à son premier match en séries en carrière, et de Kucherov. Pour le Russe, c’est un 30e but en après-saison. Seul Martin St-Louis le devance chez les «Bolts» avec 33 filets.

Les «Caps» ont réagi au but de Stephens, en milieu de deuxième période, en battant deux fois Andrei Vasilevskiy dans les dernières minutes de l’engagement. Le gardien de but a d’abord été surpris par un tir de la ligne bleue de Radko Gudas qui s’est frayé un chemin derrière lui. Richard Panik était tout près pour pousser la rondelle dans le filet et réduire l’écart de moitié.

À peine deux minutes plus tard, Evgeny Kuznetsov a profité de l’avantage numérique pour déjouer son compatriote.

Fait intéressant à noter, le défenseur du Lightning Zach Bogosian disputait un tout premier match en éliminatoires, à l’âge de 30 ans. Il aura dû attendre 12 ans, soit depuis sa première saison en 2008-2009, avant d’y faire ses débuts. Il a dirigé trois tirs au filet et terminé avec un différentiel de -1.

Le Lightning disputera son prochain match face aux Bruins de Boston mercredi, tandis que les Capitals se mesureront aux Flyers de Philadelphie jeudi.