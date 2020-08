Mauvaise nouvelle pour les Angels

Le retour au monticule de Shohei Ohtani en 2020 est loin d’être un succès jusqu’ici. Les Angels de Los Angeles ont annoncé que leur joueur avait subi une blessure au coude et qu’il sera absent de la butte pour quatre à six semaines.

Pouvant évoluer comme voltigeur et lanceur, l’athlète de 26 ans n’avait pu grimper sur la butte l’an passé en raison d’une opération de type Tommy John subie après la campagne 2018. Or, tout comme ce fut le cas à son premier départ, il a éprouvé des ennuis.

Confronté aux Astros de Houston, dimanche, Ohtani a concédé deux points et cinq buts sur balles en une manche et deux tiers dans une défaite de 6 à 5 en 11 manches. Cette performance a suivi une sortie lamentable effectuée une semaine auparavant. Il avait donné cinq points aux Athletics d’Oakland sans retirer un seul frappeur.

Le site MLB.com a rappelé que les trois dernières balles rapides décochées par Ohtani n’ont pas atteint les 90 milles à l’heure.

«Selon ce que je voyais, c’était de la fatigue. On a essayé de le retirer de la rencontre le plus tôt possible. Il y avait aussi une chance qu’il se sorte du pétrin, mais je ne pouvais pas être certain qu’il allait pouvoir continuer. C’était l’une de ces situations compliquées. Je crois qu’il n’était pas à point», avait expliqué le gérant Joe Maddon, dimanche.

La moyenne de points mérités d’Ohtani cette saison est de 37,80. Au bâton, il frappe pour ,148, ayant totalisé deux circuits et sept points produits.

Les Angels ont indiqué qu’Ohtani allait continuer d’être utilisé comme frappeur de choix et qu’il allait voyager avec l’équipe à Seattle, où le club disputera ses trois prochains matchs.