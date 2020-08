Quand la coupe déborde

Je voudrais revenir sur la lettre de cette femme dénonçant son ex-mari pour avoir emmené ses enfants en vacances alors qu’il y emmenait aussi sa nouvelle flamme, en ayant bien évidemment omis de le lui dire. Bien sûr elle revendiquait le droit de se venger au maximum pour cette supposée insulte qu’il lui avait faite. Mais s’est-elle demandé deux secondes pourquoi il lui avait caché ça ?

Et bien je vais le lui dire moi pourquoi. Parce que s’il avait dit toute la vérité, elle aurait empêché ses enfants de partir avec lui. J’en ai connu une de même. Après avoir dit la vérité sur ma nouvelle flamme, et alors que c’était mon ex qui avait pris la décision de me quitter, elle a si bien monté mes trois enfants contre moi qu’ils n’ont plus voulu me revoir.

Il a fallu que j’attende leur majorité pour renouer avec eux et donner ma version des faits. Aujourd’hui ils la voient très peu et elle s’en mord les doigts. Mais il est trop tard. Et ce n’est certainement pas moi qui vas les forcer à aimer une mère qui les a floués en leur disant n’importe quoi sur moi. C’est à ça que ça mène de vouloir se venger.

Un père qui a payé cher sa séparation

Vous avez vécu, ainsi que vos enfants par ricochet, le pire qu’un parent puisse subir par la faute d’une personne immature.