Quoi regarder à la télé mardi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 4 août:

«Bizarroscope»

Chaque semaine, Mathieu Pichette part à la rencontre de trois jeunes de 10 à 13 ans pour découvrir un lieu ou une activité insolite. Cette semaine, ils vont essayer de recréer des scènes d'action d'un film de pirates au parc d'hébertisme Voiles en Voiles. Ils vont également plonger dans un bassin de raies à l'aquarium Ripley et s’initier à un sport encore méconnu, le spikeball. Mardi, 17 h 30, UNIS.

«Nos plus belles années»

Katie (Barbra Streisand) et Hubbell (Robert Redford) se rencontrent sur les bancs de l'université. Elle est militante communiste et lui, un tombeur sans conscience politique. Une fois mariés, ils s'installent à Hollywood au moment où débute la période du maccarthysme. Mardi, 18 h, Cinépop.

«Un lion dans votre salon»

Ce documentaire se donne comme défi de nous révéler comment nos amis les félins perçoivent le monde. Des plus récentes découvertes génétiques aux propriétés inouïes de la langue du chat, il nous présente nos animaux de compagnie sous un tout nouvel angle. Mardi, 19 h, Explora.

«Enfin» de Maxim Martin»

Quatrième spectacle de Maxim Martin dans lequel il se présente sans masque et sans artifice. Dans ce one-man-show, l’humoriste fait un retour sur la réflexion qu’il a faite sur lui-même et qui l’a amené à changer, mais toujours dans une langue acerbe et tranchante. Mardi, 21 h, TVA.

«Jugé coupable»

Steve Everett (Clint Eastwood), vieux journaliste passionné par les femmes et l'alcool, doit couvrir l'exécution du criminel noir Frank Beechum (Isaiah Washington), mais en suivant son instinct, il va trouver des failles dans l’enquête ayant mené à sa condamnation. Mardi, 21 h, Télé-Québec.

«Bonsoir bonsoir»

Jean-Philippe Wauthier jongle avec des invités d’horizons très divers, avec notamment Patrick Lagacé, Mara Tremblay, Pierrette Robitaille, Marie-Claude Savard et Catherine Trudeau. Et Mariana Mazza viendra rajouter son grain de sel toujours pertinent. Mardi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Ma villa au soleil»

Durant leur voyage de noces, Katherine et Lowell sont tombés en amour avec la Grèce. Ils veulent quitter leur domicile pour aller s'installer sur l'île de Paros. Avec leurs deux enfants, ils cherchent une maison traditionnelle, à proximité d'une bonne école et avec une vue imprenable sur la mer. Mardi, 22 h 30, Canal Vie.