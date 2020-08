Sous le thème de l’autonomie alimentaire, la 12e Semaine québécoise des marchés publics se tiendra cette semaine (du 6 au 16 août) à initiative de l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ). Pour l’occasion, les marchés publics de la Capitale-Nationale vous invitent à venir à la rencontre des producteurs en visitant l’un des marchés de la région: Le Grand Marché de Québec ainsi que les marchés publics de Saint-Raymond, Baie-Saint-Paul, Sainte-Foy, Deschambault (Deschambault-Grondines), des Cantons (Stoneham), de La Malbaie, Saint-Sauveur, Limoilou, Pont-Rouge et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Julie Aubé (photo), auteure et nutritionniste renommée, sera la porte-parole nationale de la Semaine des marchés publics du Québec pour une 4e année. L’AMPQ compte 131 marchés publics membres à travers le Québec.

La mayonnaise MAG de l’entreprise québécoise Cuisine Malimousse vient de faire son entrée sur les tablettes d’épiceries. Déjà adopté par les Québécois via les grandes chaînes de restauration, l’onctueux condiment, composé d’une sélection d’ingrédients de première qualité, tels que les œufs et l’huile végétale, est disponible dans la plupart des supermarchés IGA de la province. Son goût, classique mais savoureux, ajoute une touche locale aux sauces, aux sandwichs, aux grillades et aux vinaigrettes. Depuis 1989, Cuisine Malimousse fabrique avec passion, dans son usine de Saint-Augustin-de-Desmaures, une variété de produits composés des richesses de l'océan et de la terre et, depuis 2003, des sauces et des mayonnaises sous ses propres marques ainsi que sous sa division MAG. L’entreprise, qui vient tout juste de faire l’acquisition d’une deuxième usine de 10 000 pi2 à Lévis, a d’ailleurs investi plus de 2,5 M$ au cours des 5 dernières années pour se munir de machinerie à la fine pointe de la technologie. Sur la photo, Hugo Magnan, PDG de Cuisine Malimousse.

Bravo et bonne chance à Gabrielle King (photo) qui vient de se joindre à l’équipe de Deuil-Jeunesse. Elle vient ainsi compléter l’équipe en place à titre de directrice de la philanthropie et du développement des affaires. Gabrielle succède à Dominique Doré, qui a occupé ces fonctions au cours des 3 dernières années. Gabrielle a cumulé les fonctions de directrice de succursales et superviseure de l’Aubainerie et coordonnatrice de la Fondation Aubainerie auparavant. Dominique demeure au sein de Deuil-Jeunesse, mais elle agit désormais à titre de travailleuse sociale et responsable du marketing.

Le 3 août 1980. C'est la fin des Jeux de la XXIIe Olympiade à Moscou, avec la présence de 80 pays, la plus faible participation depuis 1956 suite au boycottage lancé à l’initiative des États-Unis. Les 211 athlètes canadiens ne s’étaient pas présentés à Moscou. Nadia Comaneci (photo), de Roumanie, avait remporté la médaille d'or sur la poutre et dans les exercices au sol.

Farouk Cheïkha (photo), copropriétaire des boutiques Groupe Cheïkha, 71 ans... Louis-Georges Jalbert, des publications Vacances Québec inc. et éditeur de Voilà Québec, 64 ans... Tom Brady, quart-arrière de la NFL (Buccaneers de Tampa Bay), 43 ans... Guy Boucher, ex-entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa de la LNH (2016–2019), 49 ans... Marcel Dionne, joueur de hockey (1971-89), 69 ans... Ron Fournier, animateur sportif québécois, 71 ans... Pierre Lacroix, ex-directeur gérant de la LNH (Québec et Colorado), 72 ans... Tony Bennett, chanteur américain, 94 ans.

Le 3 août 1995. Claude Cadorette (à l’extrême droite sur la photo en compagnie d’Albert Ladouceur et de Claude Bédard), 46 ans, journaliste sportif au Journal de Québec qui perdit la vie dans un accident de voiture à Saint-Hilarion dans Charlevoix... 2017. Jacques Daoust, 69 ans, député de Verdun et ex-ministre libéral (2014-2016)... 2017. Robert Hardy, 91 ans, acteur britannique présent dans quatre des huit films d’Harry Potter, dans lequel il jouait le ministre de la magie... 2016. Bertrand (Bill) Leblanc, 88 ans, auteur et dramaturge québécois... 2015. Gabrielle Labbé, 84 ans, (Gaby Simard), la mère de René et de Nathalie Simard... 2013. Claude Beaudin, 56 ans, journaliste à Radio-Canada (radio) à Rivière-du-Loup... 2011. Mark Munro, 61 ans, véliplanchiste et grand ambassadeur du monde de la planche à voile... 2011. Réjean Duc Dufour, 63 ans, motocycliste, concepteur pour Harley-Davidson... 2008. Yves Patenaude, 69 ans, ex-président du Carnaval de Québec (1982) et de la Maison Kinsmen... 2008. Jean Pilote, 51 ans, animateur, annonceur, impresario, comédien et producteur québécois... 1992. Manda Parent, 85 ans, comédienne québécoise.