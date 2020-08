Un hôtel à 30 M$ au Quai Paquet

Le projet d’hôtel au Quai Paquet, à Lévis, a franchi une nouvelle étape, la semaine dernière. Le promoteur du chantier s’est porté acquéreur du terrain, s’engageant du coup à compléter la construction du complexe d’une valeur estimée à 30 M$.

L’achat du terrain près du port lévisien a officiellement été bouclé mercredi. Le promoteur Pierre Gagné, par le biais de la société en commandite La Traverse Un, a acquis les deux lots où sera érigé l’hôtel pour la somme de 450 000 $. C’est la Ville de Lévis qui en était propriétaire.

18 mois

La vente de l’emplacement est assortie de plusieurs conditions que devra respecter le promoteur. L’acte de vente prévoit notamment qu’une demande de permis de construction doit être déposée au plus tard le 14 décembre 2020 ; dès que le permis sera délivré, un délai de 18 mois est stipulé pour que l’érection de l’hôtel soit menée à bien.

Le 14 décembre est aussi la date butoir en ce qui a trait au lancement de la bannière qu’affichera l’établissement hôtelier. Il devra s’agir d’« une chaîne internationalement reconnue préalablement approuvée par » la Ville de Lévis.

Le complexe devra comprendre, au « minimum », 80 chambres et suites dans l’hôtel-boutique, un restaurant « panoramique haut de gamme », en plus de locaux commerciaux à vocation touristique au rez-de-chaussée.

On apprend par ailleurs dans l’acte notarié que la valeur estimée du projet est de 30 M$.

Rencontre

Une rencontre d’information avec les citoyens de Lévis a eu lieu le 30 juin dernier. Rassurés depuis, certains avaient déjà exprimé des inquiétudes quant à la hauteur de l’immeuble, qui risque de dépasser la limite d’environ sept étages prévue au programme particulier d’urbanisme.

Pierre Gagné, dont l’entreprise Constructions L.P.G. est l’unique commanditaire de la société La Traverse Un, a également été impliqué dans les projets de construction de l’hôtel Four Points by Sheraton de Lévis ainsi que du Centre de congrès et d’expositions de Lévis.