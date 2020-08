LÉTOURNEAU, Marcel



À Québec, le 21 juillet 2020, entouré de l'amour des siens, est décédé, à l'aube de ses 84 ans, Marcel Létourneau, fils de feu Joseph-Edouard Létourneau et de feu Joséphine Roussin. Il était l'époux de feu Cécile Demers. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Bernard-de-Beauce. Il laisse dans le deuil son fils Clément, ses petits-enfants Maxime, Émilie et Florence; ses frères et sœurs, Maurice, Denis (Gisèle) et Cécile; ses beaux-frères et belles-sœurs, Luc Demers (Pierrette), Raymond Grégoire ainsi que ses nombreux neveux et nièces.Merci au personnel et aux amis de la résidence Villa Sainte-Foy, ainsi qu'au support et aux soins apportés par le personnel soignant de l'hôpital Saint-Sacrement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Épilepsie Section de Québec, 1411, boulevard Père-Lelièvre, Québec, Québec, Téléphone : 418 524-8752, Courriel : infoesq@bellnet.ca, site web : www.epilepsiequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.