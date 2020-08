SIROIS, Claire



À Lévis, le 30 juillet 2020, est décédée à l'âge de 71 ans et 11 mois, Mme Claire Sirois, épouse de feu M. Gaétan St- Pierre, conjointe de M. Louis Dubé; fille de feu Mme Marie-Louise Malenfant et de feu M. Alphonse Sirois. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12h à 14h50.et de là au crématorium. Les cendres de madame Sirois seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Louis Dubé; ses enfants: Vicky St-Pierre (Carl Dionne), Robin St-Pierre (Sandra Lavertu), Tommy St-Pierre (Sindy Desjardins); ses petits-enfants: Émy et Louka Dionne, Philippe et Xavier St- Pierre, Logan et Ayden St-Pierre. Elle était la sœur de: Égide (Jacqueline Paré), feu Brigitte (feu Louis-Ange Caron), Launa (Noël Daris), Georgette (Eugène Charest), feu Daniel (feu Katleen Beaulieu), Gaétane (feu Normand Desrosiers), Ginette (feu André Blais), Adelme (Edwina Beaulieu), Gaston (Réjeanne Parent), Jean-Paul (Claire Denis), Jacinthe (Michel Brouillette), Lucie (feu René Beaulieu), Francine (Guy Tousignant), François (Nicole Alméras), feu Hubert (Lyna Saint-Laurent), Herman. De la famille St-Pierre, elle était la belle-sœur de : Solange (feu Maurice Santerre), Murielle (François Dionne), Gabrielle, Colombe (feu Benoit St-Pierre), Carmelle (Jean-Louis Picard), Maryse (Francis Lamarre), Rita, feu Francine, feu Réjean. Sont aussi attristés par son départ ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles : Sirois, St-Pierre et Dubé ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Michel Tremblay, à Julie Dion, travailleuse sociale, à Nancy Godin, infirmière, au personnel des résidences Margo et Mgr Bourget de Lévis pour leur dévouement, leur présence et leur professionnalisme. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est Montréal (Québec) H2L 0B6. La direction des funérailles a été confiée à la