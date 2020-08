COVID-19: appel à la patience, malgré d'autres chiffres encourageants

Bien que les données sur la COVID-19 publiées mardi par les provinces s'avéraient encourageantes, notamment au Manitoba et en Ontario, les autorités ont avant tout appelé les citoyens à la prudence et à la patience.

En mi-journée, le Canada cumulait 304 infections de plus que la veille, pour un total de 117 337 cas confirmés en laboratoire depuis le début de la pandémie. Ces chiffres inclus cependant deux jours de données en Ontario, en raison du congé civique de lundi.

Le bilan s'est aussi alourdi de six décès, pour un total de 8953 Canadiens ayant perdu la vie après avoir contracté le virus.

Le Québec a, comme il en a l'habitude, présenté le plus lourd bilan quotidien en présentant des chiffres identiques à la veille, soit 123 nouveaux cas et deux décès de plus, dont un survenu il y a plus d'une semaine.

L'Ontario, de son côté, a renoué avec la publication de son bilan journalier en faisant un pied de nez au ministre de la Santé du Québec. La province la plus populeuse du pays a rapporté 179 contaminations sur son territoire dans les 48 dernières heures, soit 88 dimanche et 91 lundi. De plus, quatre décès ont été déplorés par les autorités sanitaires ontariennes.

Lundi, le ministre Christian Dubé avait affirmé qu'il voulait que le Québec parvienne à «faire mieux que l'Ontario».

Malgré ces données encourageantes – l'Ontario est maintenant descendu sous le cap des 100 cas journalier quatre fois depuis le 29 juillet –, le premier ministre a appelé ses concitoyens à la patience, mardi.

«La pandémie n'est pas terminée. Elle va se poursuivre et, à mon avis [...], elle va continuer jusqu'en janvier, jusqu'à ce qu'on ait un vaccin», a plaidé Doug Ford mardi en appelant les Ontariens à demeurer prudents et à limiter leurs contacts sociaux à une dizaine de proches.

L'administrative en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, a quant à elle averti mardi qu'un vaccin pourrait ne pas être une «solution miracle» et que le virus risque de demeurer au Canada pendant des années.

Les restrictions attaquées devant les tribunaux

Par ailleurs, l'Association canadienne des libertés civiles a amorcé, mardi, ses démarches judiciaires pour faire invalider les restrictions sur les voyages imposés par Terre-Neuve-et-Labrador.

L'organisation compte faire valoir, devant la Cour suprême de la province, que les restrictions limitant les déplacements vers la province aux voyageurs jugés essentiels contreviennent au droit des Canadiens de se déplacer librement à travers leur pays. Les audiences sont prévues jusqu'à 7 août.

La situation au Canada:

Québec: 59 845 cas (5685 décès)

Ontario: 39 628 cas (2782 décès)

Alberta: 10 843 cas (196 décès) (chiffres de vendredi)

Colombie-Britannique: 3641 cas (195 décès) (chiffres de vendredi)

Saskatchewan: 1359 cas (18 décès)

Nouvelle-Écosse: 1071 cas (64 décès)

Manitoba: 442 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 266 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 170 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 14 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 117 337 cas (8953 décès)