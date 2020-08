DUMAIS, Denise



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 26 juillet 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée subitement madame Denise Dumais, épouse de monsieur Guy Barnard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 6 août 2020 de 17h à 19h. Une liturgie de la Parole suivra à 19 heures en la chapelle du Complexe Hamel, 1500, boul. Hamel Ouest, Québec. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses deux fils: François Barnard (Mathilde Morin) et Jonathan Barnard (Dominique Doyon); ses 3 petites-filles: Camille Camirand, Éliane Barnard et Anaëlle Barnard; ses frères et sœurs: feu Pierrette (Guy Dorion), son jumeau Denis (Danielle Hunter), Marie-Claude (Georges Roy), Louise et Armand; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Barnard: feu Jean, Denis (France Nourry), Jacques (Francine Corbeil), Nicole (André Ampleman) et Sylvie (Denys Bouffard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines , parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1B 0B8, tél.: 418-656-4999.