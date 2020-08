MOFFET, Martin



À sa résidence de St-Henri, le 3 février 2019, à l'âge de 53 ans est décédé monsieur Martin Moffet, et le 16 février 2020, à l'âge de 56 ans est décédé monsieur Bernard Moffet, demeurant à St-Lambert de Lauzon, fils de feu monsieur Alphonse Moffet et feu madame Jeannine Lamontagne. La famille vous accueillera à l'église de St-Michel de Bellechasse, 105 rue Principale, St-Michel,de 13 h 30 à 13 h 55.et de là au cimetière paroissial.Ils laissent dans le deuil de la famille Moffet : monsieur Guy Moffet (prêtre), madame Béatrice Laperrière; de la famille Lamontagne : madame Lucille Lamontagne, madame Marthe Lamontagne (Yvon Martineau), monsieur Rodrigue Lamontagne (Thérèse Goupil); ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la