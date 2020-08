LEMIEUX, Lionel



À l'hôpital régional de Rimouski, le 8 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Lionel Lemieux, retraité du CN, fils de feu monsieur Raoul Lemieux et de feu dame Marie-Jeanne Belzile. Il demeurait au Manoir Normandie à Rimouski et autrefois à Saint-Fabien-sur-Mer. La famille recevra les condoléances samedi le 8 août 2020 à compter de 13 h au nouveauet de là au cimetière de Saint-Fabien. M. Lemieux laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Miriame Côté), Richard (Martine Germain), Sophie (Ronald Malette); ses petits-enfants :Philippe Lemieux, fils de Richard, Audray Lemieux fille de Guy, Benoit Lemieux fils de Guy; ses arrière-petits-enfants : Matis et Gaspard Lemieux fils de Philippe, Adèle McBride fille de Audray; ses frères et sa soeur: Jean (Yvette Laforest), Robert (Géraldine Hogan), Dorothée (feu Bernard Goulet); ses neveux et nièces; les membres de la famille de son ex-conjointe Andrée Tremblay; ainsi que plusieurs amis(es). Il est allé rejoindre ses parents :feu Raoul Lemieux et feu dame Marie-Jeanne Belzile et ses frères et sœurs : feu Bibiane, feu Antonin (feu Odette Caillouette), feu Amélie (feu Philippe Roy), feu Louise (feu Gérard Clermont), feu Yvon (Jacqueline Brown). Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Fondation du centre hospitalier régional de Rimouski, 150, Avenue Rouleau, Rimouski, Qc., G5L 5T1, dons en ligne: www.fondationchrr.comou à l'association du cancer de l'Est du Québec, 151, rue St-Louis, case postale 4151, Rimouski, Qc., G5L 0A4Dons en ligne: www.aceq.orgLa direction des funérailles a été confiée au