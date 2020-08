Entre frère et sœur, on n’est pas obligé de s’aimer

Vous avez donné une réponse juste ce matin à celle qui vous racontait combien sa sœur aînée, qui la traitait bien quand elle avait besoin d’elle et mal le reste du temps, jouait avec ses sentiments.

Vous lui avez dit de cesser d’attendre d’elle ce qu’elle n’allait jamais lui donner. Ma propre sœur était faite sur le même modèle. Sauf que dans mon cas, j’étais l’aînée et elle, la cadette. Toute mon enfance, j’ai cherché à me faire aimer d’elle sans réussir.

Comme elle ne m’appelait qu’en cas de besoin, une fois mon mari en a eu assez de me voir traitée comme une « sans valeur » le reste du temps. Ce jour-là, il m’a dit : « Si tu veux continuer de te faire mépriser par ta sœur, libre à toi, mais pour moi, c’est fini ».

Elle fut si offusquée de se faire revirer de bord quand elle a sollicité l’aide de ce dernier qu’elle m’a lancé un paquet de bêtises par la tête pour se venger. J’ai alors compris que pour elle, j’étais juste bonne à me faire humilier. C’est alors que j’ai décidé de couper les ponts et qu’on n’a plus jamais eu de ses nouvelles.

Mon mari avait raison et m’a ouvert les yeux pour que je voie sa vraie nature. Vous ne pouvez pas savoir combien ça m’a soulagée de me rendre compte que si ma sœur ne m’aimait pas, je n’étais pas obligée de payer pour ça. J’espère que cette personne saura vous écouter, Louise.

Une qui apprécie de s’être libérée de son boulet

Elle acceptera de suivre mon conseil si elle est prête à le faire. Il a quand même fallu que votre conjoint mette son pied par terre avant de reconnaître combien votre sœur était malhonnête envers vous, pour ensuite exiger d’elle qu’elle vous respecte. Tout le monde pense que la famille, c’est nécessairement fait pour s’entendre, alors que ça ne va pas nécessairement de soi.