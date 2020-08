Labbé et Gosselin lourdement pénalisés en série NASCAR Xfinity

Le Québécois Alex Labbé, pilote à temps plein en série NASCAR Xfinity, et le propriétaire de l’écurie DGM, le Beauceron Mario Gosselin, ont écopé de pénalités sévères, hier, pour avoir enfreint une politique selon laquelle il est interdit de procéder à des essais privés.

Gosselin écope non seulement d’une amende salée de 50 000 $ US, mais on lui retranche aussi 75 points au classement des propriétaires. Labbé, lui, perd le même nombre de points que son patron au tableau des pilotes.

Il passe du 16e au 21e rang au championnat avec sept épreuves à disputer d’ici à la fin du calendrier de la saison régulière. Seuls les 12 premiers pilotes au classement se qualifient pour les séries éliminatoires.

Sept tours et puis s’en va

En prévision d’une course de la série Xfinity, qui aura lieu au circuit routier de Daytona le 15 août, Labbé s’est inscrit à une épreuve du Sports Car Club of America, le week-end dernier, au volant d’une voiture très semblable à celle qu’il pilote en Xfinity. La compétition regroupait des bolides de diverses catégories, dont certains stock-cars.

Après sept tours de piste, Labbé a alors été forcé par les commissaires de retraiter à son puits de ravitaillement pour ne plus jamais en ressortir.

La cause portée en appel

« Nous portons la cause en appel, a confirmé Gosselin au Journal. On a suivi tous les protocoles et obtenu les permissions d’usage. Nous sommes très confiants d’obtenir gain de cause. »

Peu importe le verdict, la présence de Labbé, ce samedi, au circuit routier de Road America n’est pas remise en question.

« La bonne nouvelle, a renchéri Gosselin, c’est que personne au sein de notre équipe n’a été suspendu. Alex pourra courir en fin de semaine. On souhaite que l’appel soit entendu avant la course de Road America. »

En NASCAR, le plaignant peut déposer un deuxième appel s’il n’est pas satisfait de la première décision, mais cette démarche est rarement fructueuse.