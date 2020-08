Le vaccin n'est pas une solution miracle, dit la santé publique du Canada

OTTAWA | La santé publique du Canada prévient que l’avènement d’un vaccin contre la COVID-19 n’est pas la panacée et que certaines mesures mises en place pour limiter la propagation de la maladie pourraient rester en place encore plusieurs années.

«Un vaccin est un aspect très important de la réponse [à la pandémie], mais nous ne pouvons pas, à ce stade-ci, mettre toute notre concentration dans l’espoir que ce soit une solution miracle», a lancé Dre Theresa Tam, l’administratrice en chef de la santé publique, mardi.

En conférence de presse sur la colline parlementaire, elle a souligné que plusieurs questions restent sans réponse à l’heure actuelle, notamment sur le taux d’efficacité qu’aura un futur vaccin ainsi que sur la façon dont il serait distribué dans la population.

«C’est sûr que la réalité qui existe, avec toutes les mesures de santé publique déjà éprouvées, va continuer», a renchéri Dr Howard Njoo, sous-administrateur de la santé publique.

La Dre Tam a mentionné que les autorités sanitaires anticipent que la lutte au coronavirus va rester une préoccupation importante encore longtemps, évoquant une période allant de deux à trois ans.

Port du masque dans les écoles?

Par ailleurs, la médecin en chef a fait savoir que des lignes directrices sur le port du masque non médical seront émises par le fédéral, plus tard cette semaine. Elle a indiqué que celles-ci incluront une recommandation selon laquelle les enfants de plus de 10 ans seraient mieux de porter le masque. Pour les plus jeunes, cela ne devrait être qu’une «considération», a-t-elle ajouté.

Québec n’avait pas tranché, mardi, sur une éventuelle obligation pour les élèves du primaire et du secondaire de porter le couvre-visage, en vue du retour en classe.

Rappelons que le port du masque dans les lieux publics fermés et les transports en commun a été imposé en juillet pour toutes les personnes de 12 ans et plus.