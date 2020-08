Quoi regarder à la télé mercredi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 5 août:

«Le monde ne suffit pas»

Après l'assassinat du magnat du pétrole, Sir Robert King (David Calder), ami d'enfance de M (Judi Dench), James Bond (Pierce Brosnan) se rend en Azerbaïdjan pour protéger Elektra (Sophie Marceau), la fille de King, qui serait la prochaine cible des terroristes.

Mercredi, 13 h, Évasion.

«Perdus dans le désordre»

Il est de plus en plus difficile pour la famille Schwartzin-Anchel de vivre dans une maison encombrée. Travis doit notamment dormir dans son bureau parce que sa fille dort avec sa mère. Jill Pollack décide qu'il est temps pour les parents de donner l'exemple en matière de rangement. Mercredi, 18 h, MOI ET CIE.

«Quand le parfum dit non au genre»

Il y a des parfums plus féminins et d’autres plus masculins, mais ils peuvent séduire n’importe qui. C’est généralement le marketing autour du parfum qui influence le genre visé. La forme du flacon reste aussi un indice implacable. Mais de plus en plus de grandes marques décident de ne plus genrer leur parfum. Mercredi, 19 h, TV5.

«Les rénos d’Hugo»

Martin a toujours rêvé d’avoir une salle de billard dans son sous-sol pour inviter ses amis. Installé dans sa maison, il fait appel à Hugo et Kevin pour transformer son espace en un lieu convivial et rassembleur. Un coin bar avec comptoir sur-mesure et cellier rétroéclairé sera aussi ajouté pour encore plus de convivialité. Mercredi, 19 h 30, TVA.

«Sauvages, au cœur des zoos humains»

De 1810 à 1940, des hommes ont exhibé d’autres hommes en les présentant comme des sauvages ou des monstres. En s'appuyant sur des archives et des images inédites de ces «zoos humains», ce documentaire retrace le parcours de ces «monstres» dans leur contexte historique. Mercredi, 20 h, Télé-Québec.

«Le dernier jour de ma vie»

Samantha est une des filles les plus populaires de son école, mais à la suite d’un accident, elle se rend compte qu'elle est en train de revivre sans cesse le dernier jour de sa vie jusqu'à ce qu'elle corrige ses erreurs et devienne une meilleure personne. Mercredi, 20 h, V.

«Edgar»

Enquêteur redoutable, au sens de l'observation hors du commun, Edgar Aquin (Éric Robidoux) utilise toutefois des méthodes peu conventionnelles. Il reste que son instinct aiguisé et sa logique unique vont lui permettre de prouver la culpabilité des suspects à tous les coups. Mercredi, 20 h, Crave et Super Écran.