Un don aux Œuvres Jean-Lafrance

Le Conseil Limoilou 4494 des Chevaliers de Colomb a donné un coup de pouce aux Œuvres Jean Lafrance en quête de sources de financement pour diverses activités – dont le sport – axées sur le développement personnel de jeunes garçons de 12 à 20 ans. Un don de 5000 $ a ainsi été remis dernièrement par le Conseil Limoilou 4494 à Jean Lafrance, directeur des Œuvres, en compagnie de 4 membres du Conseil 4494. De gauche à droite sur la photo : Yvan Gelly, trésorier ; le père Jean Lafrance ; Pierre Dumont, secrétaire financier ; Jacques Latulippe, syndic, et Yvon Langevin, cérémoniaire.

50 ans de mariage

Nicole Gendron et Alphonse Rousseau, de Lac-St-Charles, ont célébré le 18 juillet dernier leur 50e anniversaire de mariage. Le couple, qui s’était marié le 18 juillet 1970 (photo) à l’église de Saint-Damase-de-Matapédia, a eu 2 enfants et a 3 petits-enfants. Ils sont tous les deux à la retraite depuis quelques années. Félicitations de ma part et aussi des grandes familles Gendron et Rousseau.

En souvenir

Le 4 août 2005, alors qu’elle poursuit une brillante carrière de près de vingt ans en journalisme, Michaëlle Jean (photo) est nommée par le premier ministre du Canada, le très honorable Paul Martin, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.

Anniversaires

Meghan Markle, ancienne actrice américaine, devenue membre de la famille royale britannique (duchesse de Sussex) puis retirée de cette même famille, 39 ans... Sylvie Rainville, blogueuse à guideauto.com, 54 ans... Roger Clemens, ex-lanceur au baseball majeur, 58 ans... Barack Obama, 44e président des États-Unis d’Amérique, 59 ans... Billy Bob Thornton, acteur, scénariste et réalisateur américain, 65 ans... Paul Lafleur, ingénieur (BPR) ex-président du CA du Domaine Forget, 73 ans... Jack Hérriset, Monsieur tennis Québec, 77 ans.

Disparus

Le 4 août 2015. Normand Girard, 82 ans, journaliste à la couverture de l’actualité politique, pour Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal... 2019. Jean-Paul Driot, 68 ans, personnalité française du sport automobile, cofondateur de l’écurie DAMS avec l’ancien pilote de Formule 1 René Arnoux... 2016. Ludger Tremblay, 95 ans, ex-porte-couleurs des As de Québec de 1945 à 1957... 2015. Jean-René Croteau, 85 ans, fondateur de Meubles Croteau... 2014. Walter Massey, 85 ans, acteur torontois... 2010. Michel David, 66 ans, écrivain québécois... 2008. Fabiola, 78 ans, chanteuse, comédienne marocaine... 1999. Victor Mature, 86 ans, acteur américain... 1980. Paul Triquet, 70 ans, brigadier du Royal 22e Régiment.