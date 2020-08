Villeneuve donne des nouvelles de Dune

Même si la postproduction de Dune a été ralentie par la pandémie de la COVID-19 au cours des derniers mois, le film devrait être terminé à temps pour sa sortie en décembre.

C’est du moins ce qu’a révélé le cinéaste québécois Denis Villeneuve dans une conférence virtuelle qui a été organisée par le Festival international du film de Shanghai. Dans cette entrevue qui a été mise en ligne sur YouTube la fin de semaine dernière, Villeneuve a expliqué que le montage de son prochain film de science-fiction a été particulièrement complexe parce qu’il était confiné chez lui, à Montréal, et que plusieurs membres de son équipe (dont son monteur, Joe Walker) étaient basés à Los Angeles.

« Dans mon travail, il y a plein de choses qui peuvent de nos jours être pilotées à distance grâce à la technologie », a indiqué le réalisateur de Blade Runner 2049 et Incendies.

« La supervision des effets spéciaux est assez facile à diriger de loin. Mais pour le montage, ç’a été plus compliqué. Je pensais que ça pourrait se faire. Mais j’ai réalisé à quel point monter un film s’apparente beaucoup à jouer de la musique avec quelqu’un. Il faut qu’on soit dans la même pièce et qu’il y ait une interaction humaine et une spontanéité. Ça me manque vraiment de ne pas être dans la même pièce que mon monteur. En tant qu’artiste, je trouve cela très douloureux. »

Retour en tournage

Il n’y a pas que la postproduction du film qui a été chamboulée par la crise du coronavirus. Même s’il avait déjà terminé la majeure partie du tournage de Dune l’an passé, Villeneuve avait prévu tourner quelques scènes supplémentaires de son film plus tôt cette année. Ce projet a forcément été retardé.

« J’avais l’intention de retourner en tournage pour filmer de nouveaux éléments pour peaufiner le film, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir qu’il y aurait une pandémie, a souligné le cinéaste québécois. Cela a chamboulé tout mon agenda. Nous avons obtenu l’autorisation pour tourner ces éléments dans quelques semaines, mais ce sera un sprint pour finir le film à temps. »

Nouvelle adaptation du célèbre roman de science-fiction de Frank Herbert, Dune sera le cinquième film américain de Denis Villeneuve, après Prisonniers, Sicario, L’Arrivée et Blade Runner 2049. Sa sortie en salles est prévue pour le 18 décembre.