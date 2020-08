PLANTE, Raymond



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 6 juillet 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Raymond Plante, époux de feu madame Lucille Toutan, fils de feu madame Marie-Anne Mailly et de feu monsieur Jérémie Plante. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Stoneham. Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Jean-Guy Fiset) Jocelyne (Jacques Cloutier), Bernard (Lyse Marquis); ses petits-enfants: Sébastien, Guy-Jean, Raphaël, Stéphanie; ses arrière-petits-enfants: Aurélie, William, Annabelle, Gabriel; ses belles-sœurs: Lilianne Toutan, Marcelle Parent et Gilberte Dupont; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Louis XIV et de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigues. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, Téléphone: 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.