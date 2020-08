COUTURE, Paul-Eugène



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 24 juillet 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Paul-Eugène Couture, fils de feu Joseph Couture et de feu Yvonne Laprise. Il demeurait à Notre-Dame-du-Rosaire, natif de Sainte- Apolline-de-Patton.La famille recevra les condoléances à laà compter de 11h suiviSelon les volontés de monsieur Couture, il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction de la Maison funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants : Hélène, Pauline, André (Manon Nadeau), feu Bertrand, Tony (Mélanie Boutin), Stéphanie (Lucien Lepage), Stéphane; ses petits-enfants: Mélissa, Bruno, Guillaume, Joey, Tanya, Catherine, Amélie, William, Marylou, Mélinda et ses arrière-petits- enfants. Il était le frère de: feu Aline (feu Lionel Béchard), feu Fernand (Jeanne- Aimée Ouellet), feu Jeannine (feu Robert Têtu), Robert (feu Florence Deschênes), feu Adrienne (feu Jean-Claude Thibault), Anna-Marie (André St-Pierre), Jacqueline (feu Marc Blais), Roméo (Claudette Deschênes), Cécile (feu Donald Bélanger) et Laurentienne. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciement au personnel de La Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués et leur dévouement déployé auprès de notre père. Monsieur Couture a été confié pour crémation à la