GÉLINAS, Jacqueline Bordeleau



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 17 juillet 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jacqueline Bordeleau, épouse de monsieur Raymond Gélinas, fille de feu madame Édouardina Rheault et de feu monsieur Isaïe Bordeleau. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Sonia Girouard), Danielle (Bruno Delisle); ses petits-enfants: François (Judy-Ann Marmen), Simon (Amélie Villeneuve) ; ses arrière-petits-enfants : Hubert, Robin et Léanne; son frère et ses sœurs feu Marielle (Clément Bureau), feu Gilbert (feu Magella Cossette), Olivette (Raymond Marchand) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Saint-Charles-Borromée à une date ultérieure. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, 1275 chemin Sainte-Foy, Québec, Québec, Téléphone : 418 692-0220, Courriel :ygenest@arthrite.ca, Site web :www.arthrite.ca