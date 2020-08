Photo courtoisie, Fondation québécoise du cancer

La Fondation québécoise du cancer a procédé, en début de semaine, au lancement d’un bottin des ressources en ligne pour les personnes touchées par un cancer. Destiné à l’ensemble de la population québécoise et au réseau de la santé, le bottin répertorie plus de 2200 ressources disponibles à travers le Québec. La version web du bottin rassemble des ressources en oncologie depuis déjà plus de 25 ans, afin de répondre aux besoins de sa clientèle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le bottin ne compte pas moins de neuf catégories de ressources, allant des thérapies complémentaires aux prothèses mammaires et capillaires, en passant par les soins palliatifs, l’aide à domicile, le transport ou l’entraide et le soutien. Les Services Info-cancer de la Fondation demeurent toujours disponibles pour vous aider dans vos recherches au 1 800 363-0063. Visitez le bottin des ressources en ligne de la Fondation québécoise du cancer et partagez-le autour de vous : services.fqc.qc.ca.

25 ans de mariage

Photo courtoisie

Sandra Chabot et Christian Côté (photo) fêtent aujourd’hui leur 25e anniversaire de mariage. Christian (hyperactif) a une longue feuille de route avec ses titres : d’expert en évaluation d’entreprises et en juricomptabilité ; d’annonceur maison du Rouge et Or football depuis 1995 ; de président de la Fondation du Collège François-de-Laval et, l’hiver, d’assistant-chef de la patrouille de ski alpin depuis 36 ans (dont 30 ans à Stoneham). Sandra travaille chez Ameublements Tanguay depuis 27 ans comme agente de formation. Le couple a deux enfants, Charles-Alexandre et Ann-Victoria. Je me joins à toute la famille et belle-famille pour les féliciter.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 5 août 1960. Gilles Vigneault (photo) chante pour la première fois en public sa pièce Jos Montferrand. Il monte sur la scène de La Boîte à chansons à Québec, un établissement fondé par Gérard Thibault à l’étage du restaurant La Porte Saint-Jean, où s’est notamment produite Édith Piaf.

Anniversaires

Photo courtoisie

Anton Stastny, joueur de hockey slovaque (1980-89 : Nordiques), 61 ans... Érik Guay, skieur québécois de descente et de Super G à la retraite, 39 ans... Carl Labrie, photographe, 54 ans... Pierre Léveillé, ex-directeur de Laurier Québec et grand golfeur à ses heures... Steve Gendron, acteur québécois, 39 ans... Guillaume Vigneault, écrivain québécois, 50 ans... Carole Laure, actrice et chanteuse, 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 août 2019. Toni Morrison, 88 ans, seule auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature... 2009. Jean-Marie Benoît, 54 ans, compositeur québécois... 2008. Georgette Lacroix, 87 ans, femme de tête et animatrice radio... 1962. Marilyn Monroe, 36 ans, actrice américaine.