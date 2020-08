Carey Price à son meilleur

Carey Price fêtera ses 33 ans dans 11 jours exactement. Je ne sais pas si le Canadien sera encore dans le portrait des séries le 16 août, mais j’adore ce que je vois de lui présentement et tout m’indique qu’il fera partie de l’élite pendant encore deux ou trois autres saisons.

Price a été dominant jusqu’ici contre les Penguins de Pittsburgh et je ne me souviens pas l’avoir vu jouer les deux premiers matchs d’une série à un si haut niveau de jeu. Il est intense, il cherche la rondelle, il est toujours en bonne position, ses déplacements sont précis et il lit le jeu à la perfection.

Il a volé le premier match de la série et il a assez bien joué pour voler le second, mais le Canadien l’a échappé alors qu’il pourrait mener la série 2-0. Dommage !

Les joueurs doivent absolument profiter des performances exceptionnelles de Price et on devra corriger certaines choses rapidement pour espérer l’emporter.

L’attitude de l’équipe en général m’a déçu dans le match de lundi. En avance 1-0 dans la série, je trouve qu’on a joué davantage pour ne pas se faire écraser que pour gagner. Il faudra donner plus de soutien à Price et marquer plus qu’un ou deux buts en 60 minutes.

Il ne faut surtout pas oublier la première leçon des Séries 101, soit celle d’éviter les pénalités en zone offensive. Il va de soi que prendre deux pénalités de banc en première période est inacceptable. Je veux bien croire que le jeu de puissance des Penguins n’est pas encore à point, mais à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler.

Comme je l’ai dit avant la série, je m’attends à ce que Claude Julien soit plus actif et plus créatif. Pour vaincre les Crosby, Malkin, Guentzel et compagnie, il devra s’ajuster et utiliser ses meilleurs éléments à profusion, quitte à couper son banc.

Julien devra s’ajuster

Je sais que Julien aime rouler à quatre trios et c’est ainsi qu’il a gagné la coupe Stanley avec les Bruins de Boston en 2011, mais l’équipe qu’il a sous la main présentement n’a pas la même profondeur. Max Domi joue du très bon hockey et l’utiliser sur un quatrième trio n’est pas très productif.

Nick Suzuki épate, mais ses compagnons de trio, Jonathan Drouin et Joel Armia, déçoivent. Ça va prendre des changements pour espérer avoir deux trios productifs. Julien devra surpasser l’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, d’autant plus qu’il aura l’avantage du dernier changement lors des deux prochains matchs.

Tout un duel de gardiens

Si Price a été brillant devant son filet, je dois en dire autant de Matt Murray. Il n’a rien donné au Canadien et il ressemble au Matt Murray qui a gagné deux coupes Stanley, en 2016 et 2017.

Lundi soir, on a vu l’importance de son expérience.

Les Penguins tiraient de l’arrière 1-0 dans la série et Murray avait énormément de pression sur les épaules. Résultat ? Il a été presque parfait.

Je ne suis pas certain que son collègue, Tristan Jarry, aurait aussi bien réagi en pareilles circonstances, lui qui n’a pas une seule minute de jeu à son actif en séries éliminatoires.

Une chose est certaine, on assiste à tout un duel entre Price et Murray.

Qui va se lever ?

Murray est à l’image des Penguins. Cette équipe-là en a vu d’autres et personne n’a paniqué malgré la défaite dans le premier match.

Sidney Crosby exerce son leadership habituel et c’est toute une commande qui attend le Canadien. La question est maintenant de savoir qui va se lever dans le camp du Canadien.

Tous les joueurs seront sous la loupe et on verra qui a du caractère. On va pouvoir évaluer beaucoup de joueurs dans les prochains matchs. Ils ont tous une chance en or de prouver leur valeur.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilet

Quel but de Crosby ?

Photo d'archives, Martin Chevalier

Carey Price a été battu entre les jambes par Sidney Crosby en début de première période, lundi, et pour certains, c’est un mauvais but. Mais croyez-moi, ce tir était l’œuvre d’un grand maître. Très peu de joueurs peuvent décocher un tir de cette qualité, sans avertissement et tout en patinant. Les deux seuls noms qui me viennent en tête sont Pavel Bure et Joe Sakic. J’ai été victime du même genre de buts contre Crosby. Il est en pleine vitesse et tu t’attends à ce qu’il s’approche pour te déjouer sur son revers, mais avant que tu t’en rendes compte, la rondelle a déjà quitté sa lame de bâton. Magnifique !

Nick Suzuki, le joueur moderne

Photo d'archives, AFP

Nick Suzuki ne cesse d’impressionner et il excelle dans les deux sens de la patinoire. Claude Julien l’a même utilisé en double infériorité numérique, samedi. On voit ça de plus en plus chez la nouvelle génération de joueurs de hockey. À 20 ans, ils ont déjà appris les subtilités du jeu défensif, ce qui n’était traditionnellement pas le cas pour les joueurs avec des habiletés offensives naturelles. On voit que Suzuki prend une fierté à bien jouer dans sa zone et il fait très bien paraître Marc Bergevin, qui l’a obtenu, avec Tomas Tatar, dans l’échange de Max Pacioretty.

Bon départ des Hurricanes

Photo d'archives, AFP

J’ai choisi les Hurricanes de la Caroline pour atteindre la finale de la coupe Stanley dans l’Association Est et ils ne m’ont pas déçu à date puisqu’ils mènent 2-0 contre les Rangers de New York. Les Canes jouent comme une équipe unie et gagner trois ou quatre matchs contre eux dans une série sera difficile. Leur gardien Petr Mrazek a excellé dans les deux premiers matchs. Chaque année, un gardien méconnu s’illustre dans les séries et ça pourrait bien être son cas, cette fois-ci. En 2006, les Hurricanes avaient gagné la coupe Stanley avec un gardien recrue de 22 ans, Cam Ward.

Quel spectacle !

Je vous avoue que je n’étais pas très enthousiaste à l’idée de voir des séries éliminatoires au mois d’août, mais je suis impressionné par la qualité du spectacle et l’intensité du jeu. C’est comme si on était au mois d’avril et tout le mérite revient aux joueurs.