COVID-19: des points de contrôle à New York pour faire appliquer la quarantaine

New York va mettre en place des postes de contrôle aux accès clés de la ville afin de s’assurer que les voyageurs en provenance d’États américains très affectés par le coronavirus respectent bien la quarantaine qui leur est imposée, a annoncé le maire de la ville mercredi.

Les visiteurs venus de 35 États connaissant une forte recrudescence de l’épidémie, comme les très peuplés États de Floride et du Texas, sont actuellement soumis à une quarantaine de deux semaines à leur arrivée à New York.

Afin de tenter de mieux faire respecter cette mesure, le maire Bill de Blasio a annoncé que les forces de l’ordre allaient installer « des points d’enregistrement des voyageurs » au niveau des principaux ponts et tunnels menant à la métropole à partir de jeudi.

Les voyageurs en provenance des États problématiques devront alors remplir un formulaire de santé. Celui-ci doit aussi aider les autorités à faire un suivi des contacts en cas d’infection.

Les personnes arrivant dans les aéroports de New York doivent déjà remplir ce formulaire. Quiconque refuse de le faire risque une amende de 2000 dollars.

« La ville de New York tient bon contre la COVID-19, et les New-Yorkais ont montré une discipline exemplaire », a déclaré M. de Blasio. « Nous n’allons pas laisser cet effort nous filer entre les doigts et nous allons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la santé et la sécurité des New-Yorkais. »

Les individus ne respectant pas la quarantaine imposée risquent une amende de 10 000 dollars.

Plus de 32 000 personnes sont mortes de la COVID-19 dans l’État de New York, selon l’université Johns Hopkins.

La ville a été l’épicentre de l’épidémie américaine au printemps, mais a ensuite réussi à la maintenir sous contrôle, même lorsque les cas sont repartis à la hausse dans d’autres parties du pays à partir de la fin juin.