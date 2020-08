ROBERGE, Suzanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juillet 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Suzanne Roberge, fille de feu Auguste Roberge et de feu Léontine Audet. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean Chrysostome. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Pierre-Émile, Régis, Sarto (Normande Carbonneau), Chantal (Claude Lemieux) et Patrice (Jeannette Beaudoin); le père de ses enfants : feu Richard Cantin; ses petits-enfants : Marc-André, Vincent (Isabelle Lachance), Josée-Anne (Louis-Philippe Bilodeau), Jean-Sébastien (Laurie Arseneault), Marie-Joëlle (Frédérick Desbiens-Tremblay), Carl-Olivier (Myriam Pinsonneault), Sara Jade et Kellee-Ann; ses arrière-petits-enfants : Ann-Pascale, Éloïse, Noémie, Claire, Gabrielle, Edward, Rose, Émy, Lexie et Léna; ses frères et soeurs : Grégoire (Rosa Cantin), feu Ghislaine, feu Marcien (Fernande Rondeau), Armel (Estelle Couture), Clémence (feu Laval Drapeau), feu Candide (feu Benoit Mercier), Bruno (Ghislaine St-Pierre) et Darie (Jocelyne Langlois); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cantin; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.le vendredi 7 août de 9h à 10h45.