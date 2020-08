Évacuation d'une usine de produits chimiques de Trois-Rivières

Un incendie force l’évacuation d’une usine de Trois-Rivières où sont entreposés des produits chimiques dangereux.

Un périmètre d’environ 800 mètres a été établi autour de l’usine Somavrac, située sur le boulevard des Récollets. Des commerces et une garderie ont également dû être évacués pendant l’opération.

L’incendie aurait commencé vers 14h et une épaisse colonne de fumée blanche était visible.

Des résidents du secteur ont reçu des appels automatisés de la Ville de Trois-Rivières demandant de rester à l'intérieur.

«Les émanations de produits dangereux qui pourraient en émaner force également la Ville de Trois-Rivières à demander aux résidents du secteur situés dans un rayon de 800 mètres de se confiner jusqu’à nouvel ordre», a fait savoir la Ville par voie de communiqué.

Elle demande donc à ces résidents de s'abriter dans l'immeuble le plus près, de fermer les portes et les fenêtres, de boucher les trous d'aération et d'arrêter la ventilation et d'attendre d'avoir une confirmation avant de sortir du bâtiment.