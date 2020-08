Explosions à Beyrouth: «les cadavres sont partout», raconte une résidente

«Quelle tristesse, quel malheur, c’est un scandale.» Rana Aboumrad, une résidente de Beyrouth qui a vécu la tragédie aux premières loges, ne manque pas de mots pour qualifier les explosions qui ont déchiré la capitale libanaise, mardi.

«Tout le monde est sous les décombres», a lâché sans détour la nutritionniste qui a vu sa maison «presque détruite» par le choc des déflagrations.

«Les portes ont disparu, le frigidaire a explosé, le plafond s’est effondré et fissuré. Les fenêtres ont disparu, les armoires se sont effondrées. Les vitres se sont cassées. Il n’y a plus de volets, plus de rideaux», a-t-elle énuméré avec horreur, mercredi, à QUB radio.

Bien que certains aspects entourant la tragédie demeurent flous, Mme Aboumrad rejette déjà côté la faute sur le «mépris» du gouvernement du Liban, qu’elle qualifie de «régime politique criminel et terroriste».

«Ils nous ont menti, ils nous ont volés. Maintenant, ils nous ont tués. Les cadavres sont partout, les gens sont perdus», a-t-elle lancé, ajoutant que la situation était tout aussi catastrophique du côté des hôpitaux libanais.