Les cachettes sont commencées

Claude Julien a promis des changements à sa formation pour le match de ce soir, le troisième de la série opposant le Canadien aux Penguins. Toutefois, il faudra attendre le début de la rencontre pour en savoir plus.

C’est ce que l’entraîneur du Tricolore a indiqué dans un point de presse battant les records établis par John Tortorella. Julien a répondu à deux questions avant de quitter la tribune.

Il faut dire que la façon de travailler est un peu inédite depuis le début du tournoi éliminatoire. Enfermés dans leur bulle, les entraîneurs et les joueurs ne sont disponibles que par visioconférence.

Les journalistes sont invités à suivre les conférences de presse à distance (via l’application Zoom) et à lever la main virtuellement, en cliquant sur l’icône prévue à cet effet, pour indiquer leur intention de poser une question.

On appelle ça les moyens du bord. Et comme dans ces cas-là, les risques de défaillance sont plus grands, la communication entre tous les partis est primordiale pour s’assurer du bon fonctionnement des procédures.

Or, quand l’équipe et la LNH indiquent que la disponibilité de l’entraîneur se fera approximativement à 12h30, il est de mise de s'enregistrer quelques minutes à l’avance. Quitte à rater la fin de la conférence de Mike Sullivan, l’entraîneur des Penguins, dont la première question a été posée à 12h22.

Or, à 12h27, le point de presse de Claude Julien, prévu à 12h30, était terminé. Seulement les collègues Martin McGuire, du 98,5, et John Lu, de TSN, y ont assisté. D’où le nombre de questions limité à deux.

Secret d’État

Dire que, habituellement, Paul Wilson, vice-président aux communications et seul membre des relations publiques du Canadien présent dans la bulle, averti que l’entraîneur ou les joueurs seront disponibles «sous peu». Un «sous peu» qui se traduit habituellement par 15 minutes supplémentaires d’attente.

Cette fois, aucun message.

Cela dit, on aurait eu beau vouloir le cuisiner de tous les côtés, l’entraîneur du Canadien n’en aurait pas dévoilé davantage. Qui dit série, dit secret d’État. En plus, les équipes ont le beau jeu puisque les journalistes ne peuvent assister aux entraînements.

D’ailleurs, Sullivan n’attendait pas de connaître la composition des trios de ses rivaux pour établir son plan de match.

«Nous nous concentrons avant tout sur notre équipe et sur ce que nous devons faire pour nous imposer le plus rapidement possible, a soutenu Sullivan. Ce n’est pas que nous ne nous préoccupons pas du Canadien. Nous avons beaucoup de respect pour leurs habiletés. Nous espérons certaines confrontations et nous tenterons de nous ajuster en conséquence.»