Les syndicats ouverts au recours du privé dans la police

Les deux plus grands syndicats de policiers du Québec, ceux de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec, ne sont pas fermés à l'idée de faire appel au secteur privé dans certaines enquêtes.

La ministre de la Sécurité publique a évoqué cette possibilité dans une entrevue accordée en exclusivité à TVA Nouvelles mardi, en marge de la préparation d'un livre vert pour réformer la loi de la police.

La Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) estime qu'une mise en commun des expertises pourrait aider.

«Présentement, la cybercriminalité dans les pays industrialisés représente 50 % de la criminalité totale et le taux de déclaration est à 10 % seulement», a expliqué Yves Francoeur, président de la FPPM.

L'Association des policiers provinciaux ne ferme pas la porte aussi. Il doit y avoir, cependant, une mise en commun des banques de renseignements.

«Je pense que c'est une excellente idée et il faut être conscient que la capacité de payer du citoyen a quand même une certaine limite», a affirmé Roger Ferland, spécialiste des affaires policières.

Il a souligné qu'il y a déjà certaines collaborations avec le privé. «Dans plusieurs enquêtes, je pense au crime organisé, on utilisait déjà souvent des ressources au privé, qui avaient des connaissances et de l'expertise que nous, on n'avait pas», a-t-il dit.

Les deux syndicats émettent des réserves lorsqu'on évoque la possibilité de confier au privé la gestion de la circulation routière et de certaines patrouilles préventives.

«La police est motivée par l'intérêt des citoyens, tandis que ces compagnies privées là, il ne faut pas se le cacher, leur premier objectif, c'est d'augmenter leurs profits», a noté M. Francoeur.

Les syndicats et l'opposition officielle estiment que la ministre devra faire preuve de doigté avec sa réforme. Ils auront l'occasion de se faire entendre à l'automne lors de consultations publiques. Le livre vert sera présenté au printemps 2021.