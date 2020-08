MRC-du-Fjord-du-Saguenay: la distribution de bacs bruns est commencée

SAINT-HONORÉ | Le compte à rebours est commencé pour les citoyens de la MRC du Fjord-du-Saguenay qui pourront utiliser leur nouveau bac brun à compter d'octobre prochain.

Onze mille bacs bruns seront distribués d'ici deux semaines dans les 13 municipalités de la MRC. L'opération est déjà bien amorcée à Saint-Honoré, mais ce n'est qu'à partir du mois d'octobre que les citoyens pourront utiliser leur bac.

La première collecte de matières organiques est prévue le 5 octobre. La majorité des citoyens interrogés ont l'intention de contribuer à l'environnement.

«J'en ai déjà fait, mais je n'avais plus de contenant. Je suis bien contente de pouvoir recommencer, surtout que ça fait moins de déchets et de recyclage», a soutenu une femme qui a trouvé le sien devant sa porte mercredi matin.

«C'est dégueulasse. J'ai vu des documentaires là-dessus et ça grouille là-dedans quand on l'ouvre», a lancé son voisin qui anticipe les désagréments même s'il a l'intention de faire du compostage.

La collecte des matières organiques aura lieu chaque semaine au cours de la saison estivale, et aux deux semaines pendant l'hiver.

«La distribution se déroule bien, mais c'est souvent ce qu'on nous dit, que ça pu, qu'il va y avoir des vers blancs, a expliqué le préfet de la MRC, Gérald Savard. On est là pour informer les gens et s'il y a des choses à changer on va le faire, mais il faut se laisser un temps d'adaptation.»

Chaque résidence reçoit un gros bac de 240 litres et un petit contenant de cuisine de 6 litres, en plus d'un feuillet explicatif.

«J'ai lu ça ce matin et j'ai été surpris de voir toutes les matières qu'on peut mettre là-dedans», a confié un autre citoyen de Saint-Honoré.

LA MRC estime que les bacs bruns permettront de détourner 2500 tonnes de déchets par année du site d'enfouissement. Les matières organiques représentent près de 40 % du contenu des poubelles.

«Je suis convaincue que les bacs verts, les poubelles, vont complètement disparaître dans le futur», a soutenu M. Savard.

Les bacs bruns ont été achetés au coût de 800 000 $ par la MRC qui a pu compter sur l'aide de Québec pour payer le tiers de la facture, mais aussi sur la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, derrière le projet.

«La Régie a accepté qu'on signe une entente avec elle et on en est très fiers», a fait savoir le préfet.

La distribution des bacs bruns débutera en septembre au Lac-Saint-Jean. À Saguenay, la première collecte des matières organiques devrait avoir lieu en 2022.