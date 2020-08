[PHOTOS] Tempête Isaias: des milliers de foyers sans électricité à Québec

La tempête post-tropicale Isaias a balayé la région de Québec avec des rafales atteignant 91 km/h sur l’île d’Orléans et au moins une quarantaine de millimètres de pluie, laissant derrière elle de nombreuses pannes de courant aux quatre coins du territoire.

Un peu après 7 h, mercredi, 30 129 clients d’Hydro-Québec étaient toujours plongés dans le noir dans la Capitale-Nationale, comme 3 748 autres foyers en Chaudière-Appalaches. Dans l’ensemble de la province, plus de 44 000 abonnés n’avaient pas d’électricité.

Les restes de l’ouragan en provenance du sud des États-Unis ont déversé des quantités importantes de pluie en seulement quelques heures au beau milieu de la nuit. Paradoxalement, certaines éclaircies étaient visibles en début de matinée, signe que la dépression s’est déplacée rapidement au nord de la région.

Au pire des intempéries, vers minuit, la station d’Environnement Canada à l’aéroport international Jean-Lesage a mesuré des vents soutenus de 51 km/h avec des rafales de 68km/h.

Le record du coup de vent le plus fort est, comme souvent, détenu par l’île d’Orléans : un sommaire météorologique de l’agence fédérale fait état ce matin de rafales décapantes qui ont atteint 91 km/h pendant la nuit.

Résultat : à plusieurs endroits dans la région, on remarque la présence de branches, d’éléments de végétation et parfois même d’arbres entiers qui ont été arrachés par les bourrasques.

En ce qui concerne les averses, il est question d’une quarantaine de millimètres de pluie au total pour la région de Québec. Plus à l’ouest, Trois-Rivières en a reçu 100 millimètres et plus à l’est, on a mesuré 120 millimètres de pluie au total au massif de Charlevoix.

