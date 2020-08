Placer ou non ses parents

Je voudrais soutenir celle qui se reprochait d’avoir placé sa mère dans une résidence où la COVID-19 l’avait fauchée puisque la même infamie m’est advenue. Puis-je lui signaler que personne n’avait vu venir ce fléau ? Et tout comme elle, je pensais l’installer dans un lieu pour qu’elle soit avec des gens avec qui elle partageait des intérêts. En ce qui me concerne, j’ai eu la chance de passer avec elle 5 h par jour pendant une semaine. J’ai cru qu’elle passerait au travers, mais elle souhaitait être délivrée de ses souffrances. Ça fait deux mois et je m’en remets peu à peu puisqu’il le faut bien.

Le fils de Madame T.

Merci d’apporter un baume sur la plaie de cette dame. Comme la deuxième partie de votre lettre paraîtra demain, je me permets de terminer ma réponse avec la citation de Romain Gary qui coiffait votre lettre : « Avec l’amour maternel, la vie nous fait une promesse qu’elle ne peut pas tenir.