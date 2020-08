Quoi regarder à la télé jeudi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 6 août:

«L’appartement»

Neuf nouveaux épisodes arrivent sur Club illico. Installés depuis six mois dans la grande ville, Sarah-Maude, Pierre-Alexandre, Shadlyne, Thomas et Loïc tentent de trouver leur place tant du côté de leur vie personnelle que professionnelle. Et comme dans toute colocation, des tensions naissent au sein du groupe. Jeudi, Club illico.

«21 jours»

Pour 21 jours, Eza Paventi fait l’expérience du quotidien dans une résidence pour aînés. Elle emménage au Manoir Cousineau dans une chambre qui, dans un lointain avenir, pourrait devenir sa dernière maison. Jeudi, 14 h, UNIS.

«Quintet incestueux»

Les frères et sœurs Deondra, Desirae, Gregory, Melody et Ryan Brown composent la formation classique The 5 Browns, des jeunes prodiges du piano. Ils ont connu un succès fulgurant sur la scène internationale avant de prendre conscience des abus sexuels que les trois filles avaient subis depuis leur plus jeune âge de la part de leur père, Keith Brown. Ce documentaire dresse un portrait de cette fratrie meurtrie à partir d'archives familiales, d'images d'interviews, de répétitions et de concerts. Jeudi, 18 h, Planète.

«Sucré salé»

Animatrice à la radio et humoriste en devenir, Anne-Élisabeth Bossé discute avec Patrice Bélanger, qui en profite pour vérifier quelques informations sur son CV. Francisco Randez rejoint Sébastien Benoît pour un barbecue «Sucré salé». Félix-Antoine Tremblay se rend sur le plateau de tournage du prochain clip de Simon Morin. Jeudi, 18 h 29, TVA.

«Le gros laboratoire»

Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie vont encore tenter d’analyser les comportements humains avec des tests grandeur nature. Comment éviter les piqûres de maringouins? Est-ce que si on ne se lave pas, les moustiques vont moins nous aimer? On va également se demander si les personnes tatouées sont moins instruites et les personnes considérées belles, moins intelligentes. Jeudi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Sale prof»

Larguée par son fiancé millionnaire, Elizabeth Halsey (Cameron Diaz), une enseignante vulgaire et peu motivée par son travail, se met en tête d’épouser Scott (Justin Timberlake) un jeune prof aussi séduisant que riche. Mais Elizabeth va trouver une rivale sur son chemin. Jeudi, 21 h, Cinépop.

«L’ultime vol»

Raymond J. Cutter (John Travolta) est le meilleur faussaire d'art au monde. Afin de pouvoir être au chevet de son fils atteint d’un cancer, il va accepter de dérober un tableau de Claude Monet dans un musée pour le remplacer par une réplique si parfaite que personne ne s'en apercevra. Jeudi, 23 h 06, TVA.