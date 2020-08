Seize nouveaux médecins s'installent sur la Côte-Nord

Seize nouveaux médecins, dont dix généralistes, s'installeront prochainement un peu partout sur la Côte-Nord, a annoncé mercredi le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région.

Ainsi, dix médecins de famille se répartiront dans la région, soit un en Basse-Côte-Nord, un en Minganie, quatre à Sept-Îles, deux à Baie-Comeau et deux aux Escoumins.

De plus, six médecins spécialistes, dont deux pharmaciens et une dentiste qui pratiqueront à Sept-Îles ou à Baie-Comeau, sont attendus à terme sur la Côte-Nord. Certains sont déjà en fonction, alors que d'autres vont s'installer au cours des prochaines semaines.

Les dirigeants du CISSS de la Côte-Nord sont malgré tout conscients que les efforts de recrutement médical doivent se poursuivre, car les besoins sont encore importants. «Il reste encore des milieux qui sont plus en difficulté que d’autres, mais il y a une amélioration partout», a mentionné Jean-François Labelle, directeur des services professionnels.

«Notre but, c’est de ramener nos équipes à des niveaux fonctionnels et que les gens soient confortables pour que toutes les équipes soient dans un niveau où leur qualité de vie va être intéressante et qu'ils vont vouloir rester plus longtemps», a-t-il ajouté.

On apprenait la semaine dernière que le recrutement allait bon train dans les métiers généraux et dans les postes spécialisés au CISSS de la Côte-Nord. La direction a expliqué ce succès par les efforts déployés au cours des dernières années et la pandémie qui a forcé plusieurs personnes à se trouver du boulot.