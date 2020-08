Une autre victoire pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont signé une troisième victoire en autant de sorties au Disney's ESPN Wide World of Sports Complex en disposant du Magic d’Orlando par la marque de 109 à 99 mercredi soir.

Les Raptors ont profité d’un lent début de match de leur adversaire pour prendre les devants 26 à 11 au premier quart puis 55 à 35 à la demie. Le Magic a connu un bon troisième quart en marquant 33 points contre 23 pour les Raptors, mais ce ne fut pas suffisant pour remonter la pente.

Six joueurs des Raptors ont marqué au moins 10 points. Fred VanVleet a été le meneur avec 21 points et quatre rebonds.

Les Torontois tenteront de conserver leur fiche parfaite contre les Celtics de Boston, qu’ils affronteront vendredi. Les Celtics sont troisièmes dans l’Est, tout juste derrière les Raptors.

Les Lakers surpris par le Thunder

Parmi les grands favoris à Orlando, les Lakers de Los Angeles n’ont pas été à la hauteur de leur réputation mercredi, alors qu’ils se sont inclinés 105 à 86 devant le Thunder d’Oklahoma City.

Sixième dans l’Ouest, le Thunder n’a jamais réellement été menacé par les Lakers qui ont tout de même connu un bon deuxième quart. Le reste de la rencontre a été tout à l’avantage de la formation d’Oklahoma City, dont cinq joueurs ont marqué plus de 10 points.

Le Montréalais Luguentz Dort a amassé 14 points et quatre rebonds en 31 min 46 s de jeu. Chris Paul a été le meneur chez le Thunder avec 21 points et sept rebonds.

Du côté des Lakers, LeBron James a inscrit 19 points et 11 rebonds. Anthony Davis a quant à lui été limité à neuf points.

À leur prochain match, les Lakers affronteront le Rocket de Houston.

Le Jazz résiste face aux Grizzlies

Après avoir perdu ses deux derniers matchs à Orlando, le Jazz de l’Utah a renoué avec la victoire en défaisant les Grizzlies de Memphis par la marque de 124 à 115. Le Jazz a néanmoins eu quelques sueurs froides face aux Grizzlies, qui ont perdu leurs quatre matchs depuis la reprise.

En avant 64 à 55 après une demie, le Jazz a vu ses adversaires se rapprocher à 89 à 88 au troisième quart. La formation de l’Utah a finalement réussi à reprendre l’ascendant au dernier engagement, qu’elle a mené 35 à 27.

Rudy Gobert a connu tout un match pour le Jazz en totalisant 21 points et 15 rebonds. Joe Ingles et Mike Conley ont également joué des rôles importants dans la victoire en inscrivant respectivement 25 et 23 points.

En plein cœur de la lutte dans l’Association de l’Ouest, le Jazz affrontera les Spurs de San Antonio vendredi à son prochain match.

Une victoire pour les 76ers

Les 76ers de Philadelphie ont marqué cinq points sans réplique dans la dernière minute de jeu pour s’assurer la victoire face aux Wizards de Washington, qu’ils ont vaincus 107 à 98.

Les Wizards ont ainsi perdu leur quatrième rencontre à Orlando. Du côté des 76ers, cette victoire leur permet de se rapprocher des Pacers de l’Indiana et de la cinquième place dans l’Est.

Joel Embiid a été le meneur du côté des 76ers en amassant 30 points et 11 rebonds. Chez les Wizards, Thomas Bryant et Jerome Robinson ont chacun obtenu 19 points.