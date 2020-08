Virage musical récompensé

Le virage musical d’Evelyne Brochu obtient un nouveau sceau d’approbation. Son succès Maintenant ou jamais, écrit par Félix Dyotte, vient d’être sacré Chanson SOCAN 2020.

Le prix a été remis à l’auteur-compositeur au terme d’un vote du public. Coton ouaté du groupe Bleu Jeans Bleu et ZayZay de FouKi figuraient parmi les finalistes.

Joint au téléphone, Félix Dyotte s’est montré très heureux d’inscrire cette victoire, d’autant plus qu’elle survient au cœur d’un été particulièrement morose pour l’industrie musicale, la pandémie de COVID-19 ayant annulé l’ensemble des festivals.

« Je fais partie des chanceux qui n’ont pas arrêté, signale Dyotte. J’ai un studio chez moi. Je suis constamment en train d’enregistrer. C’est une chose qui m’a permis de garder un certain équilibre par rapport à d’autres qui n’ont plus l’opportunité de faire ce qu’ils aiment le plus faire. »

Il s’agissait d’une troisième nomination pour Félix Dyotte, qui avait récolté sa première en 2016 pour Avalanches. La seconde, c’était en 2018 pour Je cours, un duo avec Evelyne Brochu. Accompagné d’une bourse de 5000 $, ce prix vise à saluer la scène musicale émergente.

Amours de jeunesse

Dans un courriel envoyé au Journal, Evelyne Brochu décrit Maintenant ou jamais comme une chanson très sensuelle qui « représente les émois des amours de jeunesse, l’été ».

« Je trouve qu’elle évoque la sensation physique que l’on ressent juste avant un aveu, un baiser, ou les deux », écrit-elle.

Pour l’actrice, qu’on a pu voir dans Trop, La femme de mon frère et Café de Flore, l’un des plus grands talents de Félix Dyotte est son habileté à créer des images.

« On n’entend pas juste sa musique. On peut la voir. Elle défile sous nos yeux », indique-t-elle.

Pop 80

Félix Dyotte confirme qu’il avait effectivement des « tableaux » en tête au moment d’écrire Maintenant ou jamais.

« Je voyais une fille tourmentée à l’extérieur d’un bar. Une fille qui voulait se confier sur quelque chose d’intime. Mais on n’arrive jamais à savoir exactement ce qu’elle veut dire. »

« C’est ma version d’une chanson pop, poursuit l’artiste. Je sais que ça reste alternatif parce qu’il y a un style très particulier. Les gens disent que ça sonne années 80. Ce n’est pas nécessairement “au goût du jour”, mais ce n’est pas comme ça que je vois la musique. »

Félix Dyotte révèle qu’il travaille sur « la suite des choses » avec Evelyne Brochu. La tournée de l’album Objets perdus a été reportée en raison du coronavirus. La paire garde toutefois espoir de pouvoir présenter l’opus en spectacle dans un futur rapproché.

► Les 10 chansons finalistes ont d’abord été sélectionnées par un panel d’experts. Le public a choisi la gagnante.