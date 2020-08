CORRIVEAU, Jeanne Nadeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le lundi 27 juillet 2020, est décédée à l'âge de 100 ans et 2 mois, madame Jeanne Nadeau, épouse de feu monsieur Patrick Corriveau. Elle était la fille de feu Hilaire Nadeau et de feu Philomène Corriveau. Elle demeurait à Saint-Léon-de-Standon. Madame Jeanne Nadeau sera exposée à la résidence funéraire :samedi de 9h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de : feu Lucille (Adonia Nadeau), Clément, feu Camil, Gilberte (feu Pierre Labonté), Laurence (feu Raymond Vachon), feu Thérèse (feu Jean-Marc Ruel), Marguerite, Normance (feu Marcel Bisson, feu Martial Audet), Paul-Henri (Edith Mathieu), Jacques (Yvette Labrecque), Patricia (Mario Morin), Diane (Robert Pomerleau), Hélène (Léonce Audet), Gertrude, Marie (Alain Bouffard) et Réjeanne. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Ernest, feu Adrienne (feu Gustave Corriveau), feu Marie-Anna (Augustin Noël), feu Rosaire (feu Véronique Beaudry), feu Georgette (feu Jules Labonté), Rosanne (feu Jean-Paul Poulin), feu Simone (feu Lucien Nadeau), feu Anselme, feu Marcel (feu Gisèle Corriveau), feu André, feu Lévis (Mariette Laramée), feu Léonce (Constance Beaudoin), feu Aimée-Rose (feu Léopold Labonté), Adonia (feu Lucille Corriveau), Béatrice (feu Renaud Corriveau) et feu Alexandre. De la famille Corriveau, elle était la belle-sœur de : feu Joseph (feu Justine Couture), feu Henri (feu Blandine Perreault), feu Lydia (feu Joseph Vachon), feu Sauveur (feu Alida Tanguay), feu Eusèbe (feu Hélène Fournier), feu Marie-Rose (feu Adrien Roy), feu Emma (feu Joseph Corriveau) et feu Marie-Anna (feu Maurice Belleau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un merci à son médecin Nicolas Boudreault, ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins.