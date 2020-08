LEMELIN BOLDUC,

Dorothée



À la Résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse, le 8 avril 2020, à l'âge de 86 ans et 7 mois est décédée madame Dorothée Bolduc, épouse de feu monsieur Maurice Lemelin, fille de feu madame Laura Therrien et feu monsieur Joseph Bolduc. Elle demeurait à St- Charles-de-Bellechasse autrefois de La Durantaye. La famille vous accueillera à lade 13h à 14h55.et de là au cimetière paroissial de La Durantaye.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétane (Georges Bédard), Doris (Réjean Lévesque), Laurent (Sylvie Bonneau), Christine (Réjean Moore); ses petits-enfants: Mélanie, Véronique, Pascal, François, David, Cédric, Érik, Jean-Philippe, Mathieu, Marie-Ève, Pier-Luc; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Maurice Bolduc (feu Jeannine Poulin), Richard ((Doris Labrecque), Lorraine (feu René Germain), Thérèse (feu Mario Palascio); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemelin: feu Juliette (feu Réal Auger), feu Lucien (feu Yvonne Boutin), feu René (feu Thérèse Labonté), Adrien (Jeannine Labrecque), Égide, Lucille (Roger Blais), Réjeanne (Jean-Guy Henry) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désir remercier le personnel de la Résidence Charles Couillard de St- Charles pour les bons soins prodigués et toutes les attentions apportées à notre mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20, ave St-Georges St-Charles-de-Bellechasse,QC GOR 2TO Des formulaires seront disponibles à la Résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la