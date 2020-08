PERRON, Colette



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 juillet 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Colette Perron, fille de feu madame Yvette Larouche et de feu monsieur Antoine Perron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal Pagé (André Lefebvre), Alain Pagé (Vicky Dallaire); ses petits-enfants: Nicolas, Émilie, Stéphanie et Alexandra; son frère feu Claude et sa sœur Lisette, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.La famille tient à remercier de tout cœur le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus et le CLSC La Source (Sud) pour la qualité des soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Téléphone: 418 525-4385 Site web: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.