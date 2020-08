TREMBLAY, Nathalie



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de dame Nathalie Tremblay, professeure diplômée de Yoga, survenu à Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 juillet 2020, à l'âge de 53 ans, fille de madame Marthe Poulin (Raymond Bell) et de feu monsieur Edouard Tremblay. Elle demeurait à Québec.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son frère Dany, son parrain Damien Bolduc (feu Jacqueline Poulin) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles à une date ultérieure. La famille désire remercier sincèrement la docteure Alexandra Sebastainelli pour sa grande humanité et aussi le personnel des soins palliatifs tout particulièrement la docteure Michelle Lavoie. Un grand merci à ses amis: Julie Gauthier, France et Anick Hébert, Marie-Claude Dumais, Diane Joyal, Elène Porter, François Roy et André Grenier qui l'ont accompagné en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bur. 402, Montréal, Québec Téléphone : 1-866-343-2262 Courriel : info@src-crs.ca Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place. Pour envois de messages personnalisés ainsi que pour signer le registre à la mémoire de Nathalie: https://www. coopfuneraire2rives.com