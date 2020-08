GIGUÈRE, Michel



À Québec, le 9 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Michel Giguère, époux de madame Monique Delisle, fils de feu Gabrielle Simard et de feu Raymond Giguère. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Roger Guertin) et Alain (Guy-Anne Forget); de même que ses petits-enfants: Laurie-Anne, Simon et Rosalie (Vincent Croteau). Il laisse aussi dans le deuil son neveu et filleul Marc (Anne Chartrand) ainsi que son neveu Jean-François (Anick Bouchard), de même que plusieurs cousins, cousines et amis. De la famille de son épouse Monique, il laisse dans le deuil son beau-frère René (Nicole Robitaille), sa belle-sœur Claire Delisle et ses neveux et nièces: Christian, Francis (Hélène Martel), Jean (Isabelle Neveu), Catherine (Martin Tremblay), Julie (Marc-André Leduc) et Jacinthe (Jean Drouin). Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Denis (Micheline Lacroix) et sa sœur Pierrette ainsi que sa belle-sœur Louise Delisle et son beau-frère Benoit Delisle. Diplômé de l'Université Laval en administration des affaires en 1963, il a œuvré au sein de l'industrie de la chaussure pendant 24 ans et fut pendant 10 ans, président de l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada. Il termina sa carrière comme cadre au sein de 2 organismes gouvernementaux: vice-président finances à la SAAQ et président-directeur général du Mont Sainte-Anne. Président co-fondateur de la Fondation du Centre hospitalier Chauveau, il fut aussi président du conseil d'administration du Centre hospitalier Chauveau pendant plusieurs années. À sa retraite, il fut un membre actif du Club des bricoleurs de Beauport dont il fut président pendant 2 ans.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) situé au 2725. ch. Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5. Par téléphone : (418) 656-8711https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/