GRAVEL, Louise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er août 2020, à l'âge de 97 ans et 5 mois, est décédée madame Louise Gravel, épouse en 1res noces de feu Paul Mercier, en 2es noces de feu Antonio Bernier et conjointe de feu Roch Caron. Elle demeurait à Québec.les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àle lundi 10 août 2020 de 10h à 10h50.Les cendres seront déposées par la suite au Cimetière de Giffard. Elle laisse dans le deuil: sa fille Lise (feu David Thompson); ses cousins: Serge Delisle (Claudette April) André Gravel (Noëlla Garneau), Michel Gravel (Lisette Bilodeau) et Bernard Drouin (Michèle Drouin); de la famille Caron: Daniel (Monique Langevin), Gilles, Yves, Benoît, feu Odette (Louis Blanchet) et Louise Émond; les petits-enfants: Andrée-Anne Caron (Pierre-Olivier Bergeron), Maryse Caron (Dany Parent), Pascal Caron (Stéphanie Ouellet), Maxime Caron (Jennyfer Lachance) et Antoine Blanchet; les arrière-petits-enfants: Juliette et Charles Antoine Bergeron, Anthony et Raphaël Parent et Elya-Rose Caron Lachance; ses ami(e)s du Faubourg Giffard ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la résidence Faubourg Giffard pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca Tél. : 1 888 939-3333. Les Funérailles sont sous la direction de :