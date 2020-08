BOURBOIN, Roland



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juillet 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Roland Bourboin, époux de feu dame Gilberte Giguère. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.et de là, au cimetière St-Charles.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Carole (feu Julien Gignac) et Denis (Denyse Desrochers); ses petits-enfants: Pierre-Luc Gignac (Stéphanie Racine) et Jean-Michel Bourboin (Julie Paquet); ses deux arrière-petites-filles: Victoria et Clara; ses belles-sœurs: Marie-Jeanne Giguère Michaud (feu Claude) et Claudette Brown (feu Camille Giguère) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Écho du Cœur, au 940, boulevard Raymond, Beauport, QC G1B 1J7, téléphone : 418-614-3150, www.maisonechoducoeur.com