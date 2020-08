ALARIE, Jeanne D'Arc Royer



Au CHUL, le 25 juillet 2020, à l'âge de 100 ans, est décédée dame Jeanne D'Arc Royer, épouse de feu monsieur Marcel Alarie. Elle demeurait autrefois à Loretteville.le vendredi 7 août 2020 de 19 h à 21 h et le samedi 8 août 2020 de 8h30 à 10h.suivi de l'inhumation au cimetière de Loretteville. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Céline (Clément Tremblay), feu Claudette (Michel Bélanger), Carole (Richard Poulin), Serge (Lynda Frenette); ses petits-enfants : Judith (Louis Archambault), Frédérick (Mélanie Gobeil), Patrick (Mélanie Nolin), Nancy (Aaron Mitchell), Édith, Sandra (James Larsen), Chantal (Vincent Pelchat); ses arrière-petits-enfants : Agathe, Chloé, Roxanne, Émilie, Jasmine, Kyla, Johanna, Jade, Crystal, Laurie, Céleste, Roxane. Elle laisse également dans le deuil son frère François et sa belle-sœur Claudette Roy (feu Adrien Royer), ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial aux préposés du manoir des pionniers (Odyssée) et au personnel de l'annexe N du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.