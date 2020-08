ROY, Denise Moisan



À l'Hôpital de l'Enfants-Jésus, le 26 juillet 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Denise Moisan, conjointe de M. Raymond Roy. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc.Elle laisse dans le deuil son conjoint Raymond, ses enfants : Marjolaine (Daniel Chrétien), Serge (Nathalie Morin) et Jean-François (Brigitte Savard) ; ses petits-enfants : David Chrétien (Cara Chrétien), Marie-Chantal (Axel Saunier Verret), Michaël, Gabriel, Laurie, Kevin et Kimberly ; ses arrière-petits-enfants : Jacob, Jules et Gabriella ; ses frères, sa sœur et son beau-frère : Jacques (Lise Tousignant), André (Carole Lachance), Jean-Marc (Lise Marois), Gisèle (Réjean Thibault), Daniel (Carole Biello) et feu Gilles (feu Lucille Comeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : Pierrette (feu Fernando Bégin), Monique (Gaétan St-Laurent), Claudette (Gilles Dubeau), feu Céline (André Tremblay) et Gaétan (Sandra Bouffard) ; son amie dame Huguette Latulippe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tous le personnel de l'unité de soins intensifs du bloc B, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal, QC H4P 1P7.www.sla-quebec.ca