BÉDARD, Cécile Alain



Au centre d'hébergement Sainte- Monique, le 1er juin 2020, à l'âge de 87 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Cécile Alain, épouse de feu Jean-Pierre Bédard. Fille de feu Pierre Alain et de feu Alpheda Lefèbvre, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Sylvie (Louis Côté), René, Serge (Lynda Beaucage), André (Isabelle Vigneault) et Marie-France (Vincent Garneau); ses petits-enfants: Samuel, Simon, Dariane, Nicolas, Catherine, Jade, Julien, Olivier, Alexandre, Noémie, Crystel et Émilie Auclair; ses arrière-petits-enfants: Megan, Annabelle, Jolianne, Raphaëlle, Mathis, Alexis et Allie; ses frères et sœurs: feu Marie-Blanche (feu Roger Fiset), feu Simonne, feu Edgar, (feu Jeanne Simoneau), feu Diogène (feu Cécile Côté), feu Denise (feu Albert Marcoux), feu Paul-Émile, feu Alexandre (Jacqueline Thibodeau), feu Henri (feu Thérèse Couture), feu Jacqueline (feu John Bernier), feu Donat (Thérèse Lapierre), feu Jean-Pierre (feu Marthe Blackburn) , Yvonne (feu Jacques Fortin), feu Roger (Ghislaine Lepage), Roland (Lise Gosselin), feu Fernande, Antonio (Claire Boutin); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances auLa famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du centre d'hébergement Sainte-Monique, particulièrement à Dre Élyse Roy, pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Alain. Ses fils René, Serge et André aimeraient remercier leur sœur Marie-France pour son dévouement et sa très grande générosité envers leur mère pour l'avoir si bien accompagnée durant les dernières années. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3)