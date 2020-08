NICOL, Denise Chabot



À la résidence pour personnes âgées de l'Oasis Saint-Damien-de-Buckland, le 2 août 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Denise Chabot, épouse de feu monsieur Lionel Nicol et fille de feu Albert Chabot et de feu Rose-Anna Brisson. Elle demeurait Saint-Philémon.La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h,et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Alain (Denyse Perreault), Ginette (Patrick Toner); ses petits-enfants: Vincent Nicol, Joëlle Nicol, Brendan Toner, Marie Deslongchamps et Audrey Deslongchamps; sa sœur Louise (feu Gratien Forgues). De la famille Nicol, elle était la belle-sœur de: Philippe (feu Juliette Gagné), Thérèse (feu Joseph Nicol), Adrien (Palma Beaudoin), feu Gérard (Madeleine Morissette), Roger (Yolande Therrien), feu Donat (feu Hortense Goulet), feu Jeannette, feu Jean-Guy (Gervaise Goulet), Ovila (Cécile Talbot), André, Jeannette (feu Claude Noël) et Paul-Emile (Noëlla Goulet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Oasis Saint-Damien 65, route St-Gérard Saint-Damien, QC G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :