TURCOTTE, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Guy Turcotte, époux de feu dame Jeannine Dugal. Il était le fils de feu monsieur Wilfrid Turcotte et de feu dame Nadège Bussières. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 7 août 2020 de 19h à 21h etle samedi 8 août 2020 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Gaétan, Benoît, Serge (Nathalie Filion) et Michel; ses petits- enfants: Amélie, Marc-Olivier, Mathieu, Maxime; ses frères et sœurs: feu Yves, feu Claude, Wilfrid, feu Ghyslaine, feu Christophe (feu Rita Drolet), Pierre, Marius et feu Nadège. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dugal: feu Yves (Jeannine Dubé), feu Monique (Jean Plante) et Micheline (feu Jean-Guy Rouillard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bur. 202 Québec QC, G1M 3H6, tél. : 418-529-9742.