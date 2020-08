AUDET, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juillet 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Denis Audet, fils de feu monsieur Napoléon Audet et de feu madame Rosanna Boutin. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Philippe-Auguste (feu Marie-Jeanne Vermette), feu Fernando (feu Laurette Bilodeau), feu Robert (Madeleine Bourgault), Aline (feu Richard Ruel), Denise (feu Claude Audet), feu Jean-Claude (feu Normande Laliberté, Diane Langlois), Lise (Claude Lavertu), Marcel, feu Michel, Pierrette (Réjean Moreault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence le Royal de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués avec amour à notre frère Denis. La famille tient également à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui par ses soins adéquats et respectueux a permis une fin de vie dans la douceur et la sérénité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou par des offrandes de messe à L'Église de Saint-Anselme.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 12h30, et de là au cimetière paroissial sous la direction du